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Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:44
В квартире можно утеплить не только стену выходящую наружу, но и стены смежные с подъездом, и некоторые так и делают.
Если окно в подъезде разбито - его остеклить не сложно. Но как повлиять на соседей которые используют дверь на пожарную лестницу из своего коридора как курилку, не закрывают её, сквозняком дверь резко открывается и стекло выбивается, установили решетку с замком на этаж, не вывели звонки квартир ограничив возможность доступа до этой злополучной двери и из года в год морозят весь подъезд?
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v0f41k
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Додано: Вів 16 жов, 2018 08:49
Утеплять и можно и нужно, в самой статьи заголовок противоречит содержимому. Просто утепление должно быть комплексным, и внешних стен квартир, и МОПов, и крыши.
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Faceless
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Додано: Вів 16 жов, 2018 09:03
p_a_l написав:
Стены своей квартиры утеплил.
Вам же эксперт написал: "не має сенсу"!
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 16 жов, 2018 20:08
Faceless написав:
Вот все что выше ты написал - и есть твои сопли убогой фсб-ной подстилки. Ну реально убого выглядишь, то ныл, как плаксивая девочка
, что тебя фабрика поимела
и куда все дошло в 2014, а потом этой деятельностью как компроматом за яйца взяли
.
И врать уже не можешь остановится, это уже патология, не можешь лжи, дезинформации и говнеца не вбросить
.Прогнило
поленце.
Кто давно форум читает, тот давно в курсе, что ты из себя представляешь.
По моему, тебе нужно лечиться. У кого что болит, тот о том и говорит. Я про утепление потому что уже старый и мерзну часто, а ты про половые проблемы в своем молодом возрасте вдруг глаголишь. Тебе что бабы не дают? Потому что ты гнилой и снаружи и внутри?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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