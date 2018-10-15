RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт: "хрущовки"
утеплювати не має сенсу

Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:44

В квартире можно утеплить не только стену выходящую наружу, но и стены смежные с подъездом, и некоторые так и делают.
Если окно в подъезде разбито - его остеклить не сложно. Но как повлиять на соседей которые используют дверь на пожарную лестницу из своего коридора как курилку, не закрывают её, сквозняком дверь резко открывается и стекло выбивается, установили решетку с замком на этаж, не вывели звонки квартир ограничив возможность доступа до этой злополучной двери и из года в год морозят весь подъезд?
v0f41k
 
Повідомлень: 386
З нами з: 14.11.08
Подякував: 149 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:49

Re: Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу

Утеплять и можно и нужно, в самой статьи заголовок противоречит содержимому. Просто утепление должно быть комплексным, и внешних стен квартир, и МОПов, и крыши.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22288
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 4982 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:03

  p_a_l написав:Стены своей квартиры утеплил.


Вам же эксперт написал: "не має сенсу"!
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 410
З нами з: 26.02.18
Подякував: 96 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:08

  Faceless написав:Вот все что выше ты написал - и есть твои сопли убогой фсб-ной подстилки. Ну реально убого выглядишь, то ныл, как плаксивая девочка, что тебя фабрика поимела и куда все дошло в 2014, а потом этой деятельностью как компроматом за яйца взяли.
И врать уже не можешь остановится, это уже патология, не можешь лжи, дезинформации и говнеца не вбросить.
Прогнило поленце.
Кто давно форум читает, тот давно в курсе, что ты из себя представляешь.


По моему, тебе нужно лечиться. У кого что болит, тот о том и говорит. Я про утепление потому что уже старый и мерзну часто, а ты про половые проблемы в своем молодом возрасте вдруг глаголишь. Тебе что бабы не дают? Потому что ты гнилой и снаружи и внутри?
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 958
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1637 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:07

Re: Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу

buratinyo написав:
  Faceless написав:Вот все что выше ты написал - и есть твои сопли убогой фсб-ной подстилки. Ну реально убого выглядишь, то ныл, как плаксивая девочка, что тебя фабрика поимела и куда все дошло в 2014, а потом этой деятельностью как компроматом за яйца взяли.
И врать уже не можешь остановится, это уже патология, не можешь лжи, дезинформации и говнеца не вбросить.
Прогнило поленце.
Кто давно форум читает, тот давно в курсе, что ты из себя представляешь.


По моему, тебе нужно лечиться. У кого что болит, тот о том и говорит. Я про утепление потому что уже старый и мерзну часто, а ты про половые проблемы в своем молодом возрасте вдруг глаголишь. Тебе что бабы не дают? Потому что ты гнилой и снаружи и внутри?
Что, подстилка, по методичке пошел? Ты же в каждой фразе сам себя повторяешь, когда в запое изливал душу в личке - и про то самые проблемы со здоровьем из-за стресса, и что дважды в третьей больнице наблюдался, и как себя с проституткой сравнивал. И ладно бы, но тебя ж обратно переклинило, что ты пошел рашке все щели подлизывать и шпарить по методичкам. Убогое ты существо, деревянный, но и предсказуемый, как и большинство российских коллаборантов и прокремлевских троллей, за исключением, что они не изливают периодически в личку душу и сопли, как им мерзко и противно быть предателем, а потом опять по новой писать враньё и гадости по заказу
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22288
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 4982 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:54

  Faceless написав:Что, подстилка, по методичке пошел? Ты же в каждой фразе сам себя повторяешь, когда в запое изливал душу в личке - и про то самые проблемы со здоровьем из-за стресса, и что дважды в третьей больнице наблюдался, и как себя с проституткой сравнивал. И ладно бы, но тебя ж обратно переклинило, что ты пошел рашке все щели подлизывать и шпарить по методичкам. Убогое ты существо, деревянный, но и предсказуемый, как и большинство российских коллаборантов и прокремлевских троллей, за исключением, что они не изливают периодически в личку душу и сопли, как им мерзко и противно быть предателем, а потом опять по новой писать враньё и гадости по заказу


Тут очевидная шизофрения, навязчивые идеи и видения. Сгорел на работе, так сказать. :mrgreen:

С этим работником пропаганды естественно никакой переписки не было в личке. О чем с ним можно вообще говорить? Сами подумайте. :lol:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 958
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1637 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:59

Re: Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу

buratinyo написав:
  Faceless написав:Что, подстилка, по методичке пошел? Ты же в каждой фразе сам себя повторяешь, когда в запое изливал душу в личке - и про то самые проблемы со здоровьем из-за стресса, и что дважды в третьей больнице наблюдался, и как себя с проституткой сравнивал. И ладно бы, но тебя ж обратно переклинило, что ты пошел рашке все щели подлизывать и шпарить по методичкам. Убогое ты существо, деревянный, но и предсказуемый, как и большинство российских коллаборантов и прокремлевских троллей, за исключением, что они не изливают периодически в личку душу и сопли, как им мерзко и противно быть предателем, а потом опять по новой писать враньё и гадости по заказу


Тут очевидная шизофрения, навязчивые идеи и видения. Сгорел на работе, так сказать. :mrgreen:

С этим работником пропаганды естественно никакой переписки не было в личке. О чем с ним можно вообще говорить? Сами подумайте.
Вялая попытка, деревянный, ведь ты прекрасно знаешь, что все вышенаписанное о тебе - правда. Хотя таких существ не жалко
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22288
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 4982 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 22:05

  Faceless написав:
buratinyo написав:Тут очевидная шизофрения, навязчивые идеи и видения. Сгорел на работе, так сказать. :mrgreen:

С этим работником пропаганды естественно никакой переписки не было в личке. О чем с ним можно вообще говорить? Сами подумайте.
Вялая попытка, деревянный, ведь ты прекрасно знаешь, что все вышенаписанное о тебе - правда. Хотя таких существ не жалко

Ты сейчас смеешься потому, что я отличаюсь от тебя и подобных тебе коллаборантов агрессора? А я смеюсь с вас потому, что вы все не отличаетесь друг от друга. :)

Методичка, о которой ты вспомнил выше, у вас то одна. И когда доводов больше нет, она рекомендует включить режим грязных оскорблений, что ты и сделал на должности модератора.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 958
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1637 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
TruCam в дії: експерт порадив водіям платити за рахунками
R2 » Сер 17 жов, 2018 13:24
6 254
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 22:27
LutsMan
Скільки коштує однокімнатна квартира в Києві - експерт
R2 » Сер 17 жов, 2018 07:47
2 137
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 09:43
LifeHack1
В Україні бензин може подешевшати на 1 грн - експерт
R2 » Пон 15 жов, 2018 08:03
6 258
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 09:00
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62493)
19.10.2018 00:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.