Додано: Вів 16 жов, 2018 21:07

buratinyo написав: Faceless написав: Вот все что выше ты написал - и есть твои сопли убогой фсб-ной подстилки. Ну реально убого выглядишь, то ныл, как плаксивая девочка, что тебя фабрика поимела и куда все дошло в 2014, а потом этой деятельностью как компроматом за яйца взяли.

И врать уже не можешь остановится, это уже патология, не можешь лжи, дезинформации и говнеца не вбросить.

Прогнило поленце.

Кто давно форум читает, тот давно в курсе, что ты из себя представляешь. Вот все что выше ты написал - и есть твои сопли убогой фсб-ной подстилки. Ну реально убого выглядишь, то ныл, как, чтои куда все дошло в 2014, а потом этой деятельностью какИ врать уже не можешь остановится, это уже патология, не можешь лжи, дезинформации иполенце.Кто давно форум читает, тот давно в курсе, что ты из себя представляешь.



По моему, тебе нужно лечиться. У кого что болит, тот о том и говорит. Я про утепление потому что уже старый и мерзну часто, а ты про половые проблемы в своем молодом возрасте вдруг глаголишь. Тебе что бабы не дают? Потому что ты гнилой и снаружи и внутри? По моему, тебе нужно лечиться. У кого что болит, тот о том и говорит. Я про утепление потому что уже старый и мерзну часто, а ты про половые проблемы в своем молодом возрасте вдруг глаголишь. Тебе что бабы не дают? Потому что ты гнилой и снаружи и внутри?

Что, подстилка, по методичке пошел? Ты же в каждой фразе сам себя повторяешь, когда в запое изливал душу в личке - и про то самые проблемы со здоровьем из-за стресса, и что дважды в третьей больнице наблюдался, и как себя с проституткой сравнивал. И ладно бы, но тебя ж обратно переклинило, что ты пошел рашке все щели подлизывать и шпарить по методичкам. Убогое ты существо, деревянный, но и предсказуемый, как и большинство российских коллаборантов и прокремлевских троллей, за исключением, что они не изливают периодически в личку душу и сопли, как им мерзко и противно быть предателем, а потом опять по новой писать враньё и гадости по заказу