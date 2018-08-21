Прибутковість невеликих майнерів, які платять за електрику за роздрібними цінами, стала нульовою в 2018 р., це відбулося вперше в історії, згідно з дослідженням компанії Diar.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:54
Майнініг біткойнів перестав приносити прибуток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майнініг біткойнів перестав приносити прибуток.
Додано: Нед 14 жов, 2018 15:01
Каких таких цифровых денег?? Просто лохи закончились, чтоб их "цифровые деньги" покупать за настоящие доллары/евро/фунты/....
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