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Майнініг біткойнів
перестав приносити прибуток

Майнініг біткойнів перестав приносити прибуток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:54

Майнініг біткойнів перестав приносити прибуток

Пропонуємо до обговорення:
Прибутковість невеликих майнерів, які платять за електрику за роздрібними цінами, стала нульовою в 2018 р., це відбулося вперше в історії, згідно з дослідженням компанії Diar.

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R2
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недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:57

Можно подумать, одно электричество в статье расходов
papazina
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 15:01

Каких таких цифровых денег?? Просто лохи закончились, чтоб их "цифровые деньги" покупать за настоящие доллары/евро/фунты/....
siriys
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:49

Re: Майнініг біткойнів перестав приносити прибуток

Пусть держаться на плаву. Лет так через 10 появятся новые лохи битки покупать. Молодежь же не знает что такое МММ, и следующее поколение не будет знать что такое биток.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 22:48

А тем временем... Центральный банк Китая открыл вакансии блокчейн-специалистов

https://hash2cash.com.ua/novosti/1815-c ... ecialistov
anatapet2
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 01:09

я б не сказал, что так уж недолго :)
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