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Huawei відмовиться від операційної системи Google у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:58
Пропонуємо до обговорення:
Інформація про те, що Huawei веде розробку власної операційної системи, щоб знизити свою залежність від Google, виявилася справжньою.
Дивися повний текст Huawei відмовиться від операційної системи Google у своєму новому продукті
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:58
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