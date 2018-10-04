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Huawei відмовиться від
операційної системи Google у...

Huawei відмовиться від операційної системи Google у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:58

Huawei відмовиться від операційної системи Google у...

Пропонуємо до обговорення:
Інформація про те, що Huawei веде розробку власної операційної системи, щоб знизити свою залежність від Google, виявилася справжньою.

Дивися повний текст Huawei відмовиться від операційної системи Google у своєму новому продукті.
R2
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ЗАЧЕМ????
Оранжевый-хит сезона
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Re: Huawei відмовиться від операційної системи Google у...

Huawei не нужен
Gastarbaiter
 
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Оранжевый-хит сезона Как минимум одна из причин: Google сам отказывается от Android.
Radon
 
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