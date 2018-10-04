Інформація про те, що Huawei веде розробку власної операційної системи, щоб знизити свою залежність від Google, виявилася справжньою.
Дивися повний текст Huawei відмовиться від операційної системи Google у своєму новому продукті.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:58
Huawei відмовиться від операційної системи Google у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Huawei відмовиться від операційної системи Google у своєму новому продукті.
Додано: Нед 14 жов, 2018 18:48
Re: Huawei відмовиться від операційної системи Google у...
Huawei не нужен
Додано: Нед 14 жов, 2018 19:59
Оранжевый-хит сезона Как минимум одна из причин: Google сам отказывается от Android.
Додано: Нед 14 жов, 2018 23:02
Re: Huawei відмовиться від операційної системи Google у...
Сподіваюся, вони також відмовляться від андроїд найближчим часом.
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