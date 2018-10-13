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Польоти дронів в Україні
обмежили висотою 120 метрів

Польоти дронів в Україні обмежили висотою 120 метрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:03

Польоти дронів в Україні обмежили висотою 120 метрів

Пропонуємо до обговорення:
Державна авіаційна служба переглянула обмеження на польоти дистанційно пілотованих повітряних суден в бік збільшення ваги до 20 кг, дозволеної висоти польотів до 120 метрів, встановивши дальність польотів "в зоні видимості" без обмежень.

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R2
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