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Експерт розвіяв 5 поширених
міфів про субсидії

Експерт розвіяв 5 поширених міфів про субсидії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:15

Експерт розвіяв 5 поширених міфів про субсидії

Пропонуємо до обговорення:
Після введення нових правил оформлення субсидій з'явилися міфи про отримання державної допомоги на оплату послуг ЖКГ.

Дивися повний текст Експерт розвіяв 5 поширених міфів про субсидії.
R2
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