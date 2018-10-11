Після введення нових правил оформлення субсидій з'явилися міфи про отримання державної допомоги на оплату послуг ЖКГ.
Дивися повний текст Експерт розвіяв 5 поширених міфів про субсидії.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 14:15
Експерт розвіяв 5 поширених міфів про субсидії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт розвіяв 5 поширених міфів про субсидії.
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:00
Что за миф 3? Могут учитываться, а могут и не учитываться. Не эксперт, а валенок.
Додано: Нед 14 жов, 2018 21:58
Если вы сделали ремонт на сумму более 50 тыс. гривен, то "Миф 5" окажется чистой правдой.
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