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Експерт розвіяв 5 поширених
міфів про субсидії

Експерт розвіяв 5 поширених міфів про субсидії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:15

Експерт розвіяв 5 поширених міфів про субсидії

Пропонуємо до обговорення:
Після введення нових правил оформлення субсидій з'явилися міфи про отримання державної допомоги на оплату послуг ЖКГ.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:00

Что за миф 3? Могут учитываться, а могут и не учитываться. Не эксперт, а валенок.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:58

Если вы сделали ремонт на сумму более 50 тыс. гривен, то "Миф 5" окажется чистой правдой.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 00:03

  Ratatui написав:Что за миф 3? Могут учитываться, а могут и не учитываться. Не эксперт, а валенок.

Наверное, будет учитываться если указать размер %%, и не учитываться если не указывать. Не учитывается сам депозит.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:59

Рекламный ролик для популяризации субсидии в стиле "заботливое государство". Сделайте нормальные тарифы, у 80% отпадет потребность в такой заботе.
ygn
 
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