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Коболєв приєднався до переговорів з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 жов, 2018 15:58
Пропонуємо до обговорення:
Він упевнений, що Україні необхідна співпраця з МВФ
Дивися повний текст Коболєв приєднався до переговорів з МВФ
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R2
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Додано: Нед 14 жов, 2018 15:58
Дайте ему премию, пусть успокоиться.
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tigr-uu
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