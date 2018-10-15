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Коболєв приєднався до переговорів з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 жов, 2018 15:58
Пропонуємо до обговорення:
Він упевнений, що Україні необхідна співпраця з МВФ
Дивися повний текст Коболєв приєднався до переговорів з МВФ
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Додано: Нед 14 жов, 2018 15:58
Дайте ему премию, пусть успокоиться.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 16:37
Отличная новость! Полтранша ему на премию!
А Витренко?
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Додано: Вів 16 жов, 2018 08:31
Узкий специалист по деребану.
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