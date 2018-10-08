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У КМДА повідомили, коли добудують
міст з Подолу на Троєщину

У КМДА повідомили, коли добудують міст з Подолу на Троєщину
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:41

У КМДА повідомили, коли добудують міст з Подолу на Троєщину

Пропонуємо до обговорення:
Шостий автодорожній міст через Дніпро у Києві запрацює вже за два роки.

Дивися повний текст У КМДА повідомили, коли добудують міст з Подолу на Троєщину.
R2
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