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У КМДА повідомили, коли добудують міст з Подолу на Троєщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 жов, 2018 18:41
Пропонуємо до обговорення:
Шостий автодорожній міст через Дніпро у Києві запрацює вже за два роки.
Дивися повний текст У КМДА повідомили, коли добудують міст з Подолу на Троєщину
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Додано: Нед 14 жов, 2018 18:42
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