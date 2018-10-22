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У КМДА повідомили, коли добудують
міст з Подолу на Троєщину

У КМДА повідомили, коли добудують міст з Подолу на Троєщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:41

У КМДА повідомили, коли добудують міст з Подолу на Троєщину

Пропонуємо до обговорення:
Шостий автодорожній міст через Дніпро у Києві запрацює вже за два роки.

Дивися повний текст У КМДА повідомили, коли добудують міст з Подолу на Троєщину.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:51

За идиотов всех держит?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:37

Четырех лет не хватило?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:36

  hxbbgaf написав:За идиотов всех держит?

Думаю, что держит только тебя. Другие знают что и как там делается:
https://tov-tob.livejournal.com/tag/%D0 ... 1%81%D1%82
myshapiton
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