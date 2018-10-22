Шостий автодорожній міст через Дніпро у Києві запрацює вже за два роки.
Дивися повний текст У КМДА повідомили, коли добудують міст з Подолу на Троєщину.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 18:41
У КМДА повідомили, коли добудують міст з Подолу на Троєщину
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Дивися повний текст У КМДА повідомили, коли добудують міст з Подолу на Троєщину.
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:36
Думаю, что держит только тебя. Другие знают что и как там делается:
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