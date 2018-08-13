У Кіровоградській області, а саме в Благовіщенському та Новоукраїнському районах, до кінця наступного року планують побудувати дві фотогальванічні електростанції.
Дивися повний текст На Кіровоградщині з'являться дві сонячні електростанції.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 18:44
На Кіровоградщині з'являться дві сонячні електростанції
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Дивися повний текст На Кіровоградщині з'являться дві сонячні електростанції.
Додано: Нед 14 жов, 2018 18:44
Хоть бы одна статья рассказывала когда окупятся эти солнечные электростанции. Если окупятся вообще.
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