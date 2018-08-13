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На Кіровоградщині з'являться
дві сонячні електростанції

На Кіровоградщині з'являться дві сонячні електростанції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:44

На Кіровоградщині з'являться дві сонячні електростанції

Пропонуємо до обговорення:
У Кіровоградській області, а саме в Благовіщенському та Новоукраїнському районах, до кінця наступного року планують побудувати дві фотогальванічні електростанції.

Дивися повний текст На Кіровоградщині з'являться дві сонячні електростанції.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 18:44

Хоть бы одна статья рассказывала когда окупятся эти солнечные электростанции. Если окупятся вообще.
p_a_l
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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