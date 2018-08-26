RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні бензин може
подешевшати на 1 грн - експерт

В Україні бензин може подешевшати на 1 грн - експерт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:03

В Україні бензин може подешевшати на 1 грн - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Дизпаливо суттєво не подешевшає.

Дивися повний текст В Україні бензин може подешевшати на 1 грн - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85050
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:03

Я дам более конкретный прогноз. Если цена на нефть вырастет в мире, то цена на бензин в Украине также вырастет. А если цена на нефть в мире по какой-то причине серьезно упадет, то цена на бензин в Украине снизится максимум на одну гривну. :)
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 953
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:22

А может и не снизатся :D
papchik
 
Повідомлень: 174
З нами з: 17.03.11
Подякував: 126 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 22:49

акциз хай повернуть до 20'16 року
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 270
З нами з: 16.10.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 06:19

Всегда есть возможность отказаться от поездки на собственном транспорте и поехать на общественном.
Ну или как европейцы ездить на велосипеде на работу.
Ну и помнить слова:
Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для нее. С английского: Ask not what your country can do for you, ask what you can do foryour country. Слова 35-го президента (1961 — 1963) США Джона Фицджеральда Кеннеди (1917—1963).
Эти слова применимы к любой стране: и к американцам, и украинцам, и русским, и гондурасцам.
Yura_Gag
Аватар користувача
 
Повідомлень: 71
З нами з: 13.04.16
Подякував: 171 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт: "хрущовки" утеплювати не має сенсу
R2 » Нед 14 жов, 2018 13:32
8 309
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 22:23
Faceless
Експерт розвіяв 5 поширених міфів про субсидії
R2 » Нед 14 жов, 2018 14:15
4 226
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 17:59
ygn
Штучний інтелект може привести до масового безробіття -... 1, 2
R2 » Нед 26 сер, 2018 02:01
15 740
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 10:46
finuser211

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9493)
16.10.2018 02:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.