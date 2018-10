В Україні бензин може подешевшати на 1 грн - експерт

Додано: Вів 16 жов, 2018 06:19

Всегда есть возможность отказаться от поездки на собственном транспорте и поехать на общественном.

Ну или как европейцы ездить на велосипеде на работу.

Ну и помнить слова:

Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для нее. С английского: Ask not what your country can do for you, ask what you can do foryour country. Слова 35-го президента (1961 — 1963) США Джона Фицджеральда Кеннеди (1917—1963).

Эти слова применимы к любой стране: и к американцам, и украинцам, и русским, и гондурасцам.