Дизпаливо суттєво не подешевшає.
Дивися повний текст В Україні бензин може подешевшати на 1 грн - експерт.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 08:03
В Україні бензин може подешевшати на 1 грн - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні бензин може подешевшати на 1 грн - експерт.
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:03
Я дам более конкретный прогноз. Если цена на нефть вырастет в мире, то цена на бензин в Украине также вырастет. А если цена на нефть в мире по какой-то причине серьезно упадет, то цена на бензин в Украине снизится максимум на одну гривну. :)
Додано: Вів 16 жов, 2018 06:19
Всегда есть возможность отказаться от поездки на собственном транспорте и поехать на общественном.
Ну или как европейцы ездить на велосипеде на работу.
Ну и помнить слова:
Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для нее. С английского: Ask not what your country can do for you, ask what you can do foryour country. Слова 35-го президента (1961 — 1963) США Джона Фицджеральда Кеннеди (1917—1963).
Эти слова применимы к любой стране: и к американцам, и украинцам, и русским, и гондурасцам.
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:18
Yura_Gag
Всегда есть возможность отказаться от отопления в доме/квартире - одется потеплее и сохранить государству газ. Всегда есть возможность отказаться от горячей воды в кране и мыться холодной. Всегда есть возможность отказаться от электричества и сидеть при свечке. Всегда есть возможность отказаться от еды и начать голодать. Всегда есть возможность тихо помереть и не портить статистику, не мешать власти. Если мне предложат такую перспективу в Украине я не погоджусь. Вибачайте!
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