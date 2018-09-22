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"Китай" як бренд оцінено в $12.8 трлн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 жов, 2018 08:20
Пропонуємо до обговорення:
Національний бренд "Китай" оцінений міжнародними експертами в $12,8 трлн.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 08:20
Якась маячня, назва країни як бренд. А хто купує/продає?
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