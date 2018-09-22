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"Китай" як бренд
оцінено в $12.8 трлн

"Китай" як бренд оцінено в $12.8 трлн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:20

"Китай" як бренд оцінено в $12.8 трлн

Пропонуємо до обговорення:
Національний бренд "Китай" оцінений міжнародними експертами в $12,8 трлн.

Дивися повний текст \"Китай\" як бренд оцінено в $12.8 трлн.
R2
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Якась маячня, назва країни як бренд. А хто купує/продає?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 00:00

0mage0, я вот, иногда, бывает прикуплю что-нибудь :-)
yurii_kruhlov
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