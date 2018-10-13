RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Омелян анонсує два морські й
залізничні проекти, "які...

Омелян анонсує два морські й залізничні проекти, "які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:39

Омелян анонсує два морські й залізничні проекти, "які...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у Facebook.

Дивися повний текст Омелян анонсує два морські й залізничні проекти, \"які змінять Україну\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85047
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:39

Попередники хоть крали по потребностям, но не рисовали Нью-Васюки.
aalexz
 
Повідомлень: 121
З нами з: 21.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:02

Що зробив цей "діяч" на ділі? Постійні театралізовані піар-обіцянки.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 312 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:15

R

І шо ж такого за ніч проізошло,що б так поперли інвестори ?
В кожну тріщинку по дорозі по омеляну,більше толку...
Ну,за справедливость!
AlexMotel
 
Повідомлень: 226
З нами з: 09.12.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" планує залучати інвестиції в сферу...
R2 » Суб 13 жов, 2018 18:29
2 86
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 жов, 2018 19:34
Radon
Омелян заявив про намір іти в політику після роботи на...
R2 » П'ят 12 жов, 2018 09:52
5 136
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 15:06
antikkristall
Трамп закликає звинувачувати в обвалі ринків "ФРС, яка...
R2 » П'ят 12 жов, 2018 11:02
1 45
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 11:02
adikali

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.