Про це він написав у Facebook.
Дивися повний текст Омелян анонсує два морські й залізничні проекти, \"які змінять Україну\".
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Додано: Пон 15 жов, 2018 11:39
Омелян анонсує два морські й залізничні проекти, "які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян анонсує два морські й залізничні проекти, \"які змінять Україну\".
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:15
R
І шо ж такого за ніч проізошло,що б так поперли інвестори ?
В кожну тріщинку по дорозі по омеляну,більше толку...
Ну,за справедливость!
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:13
А найбільший його ворог керує УЗ. що мало там досягнень, то ми не вміємо бачити позитиву, купив рожеві окуляри і все добре
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