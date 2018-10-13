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Омелян анонсує два морські й
залізничні проекти, "які...

Омелян анонсує два морські й залізничні проекти, "які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:39

Омелян анонсує два морські й залізничні проекти, "які...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у Facebook.

Дивися повний текст Омелян анонсує два морські й залізничні проекти, \"які змінять Україну\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:39

Попередники хоть крали по потребностям, но не рисовали Нью-Васюки.
aalexz
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:02

Що зробив цей "діяч" на ділі? Постійні театралізовані піар-обіцянки.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:15

R

І шо ж такого за ніч проізошло,що б так поперли інвестори ?
В кожну тріщинку по дорозі по омеляну,більше толку...
Ну,за справедливость!
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:57

Опять этот недоминистр со своим анонсизмом
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:13

А найбільший його ворог керує УЗ. що мало там досягнень, то ми не вміємо бачити позитиву, купив рожеві окуляри і все добре
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:56

нагло врет
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:41

Подводный курортный город-пузырь Нью-Васюки и монорельс из вспененного пластилин-бетона ручной лепки?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:26

Опять Омела троллит. Ну правда, вчитайтесь! В каждом предложении издевка.
Ни какой конкретизации, информационный туман в котором каждый должен разглядеть что-то свое. :|
cccp30000
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