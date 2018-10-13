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Омелян анонсує два морські й залізничні проекти, "які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:39
Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у Facebook.
Дивися повний текст Омелян анонсує два морські й залізничні проекти, \"які змінять Україну\"
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Додано: Пон 15 жов, 2018 11:39
Попередники хоть крали по потребностям, но не рисовали Нью-Васюки.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 12:02
Що зробив цей "діяч" на ділі? Постійні театралізовані піар-обіцянки.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 12:15
І шо ж такого за ніч проізошло,що б так поперли інвестори ?
В кожну тріщинку по дорозі по омеляну,більше толку...
Ну,за справедливость!
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Додано: Пон 15 жов, 2018 12:57
Опять этот недоминистр со своим анонсизмом
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:13
А найбільший його ворог керує УЗ. що мало там досягнень, то ми не вміємо бачити позитиву, купив рожеві окуляри і все добре
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:56
нагло врет
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Додано: Пон 15 жов, 2018 14:41
Подводный курортный город-пузырь Нью-Васюки и монорельс из вспененного пластилин-бетона ручной лепки?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 15:26
Опять Омела троллит. Ну правда, вчитайтесь! В каждом предложении издевка.
Ни какой конкретизации, информационный туман в котором каждый должен разглядеть что-то свое. :|
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:43
Да погоди, мы еще на гиперлупах не накатались.
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