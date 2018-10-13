Омелян анонсує два морські й залізничні проекти, "які...

Додано: Пон 15 жов, 2018 22:21

Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.



— Да! — кричал он. — Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир!



— Как? — закричали все.



— Вполне реальная вещь, — ответил гроссмейстер.



— Но деньги! — застонали васюкинцы. — Им же всем деньги нужно платить! Много тысяч денег! Где же их взять?



— Все учтено могучим ураганом! — сказал О. Бендер. — Деньги дадут сборы!



— Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы...



— Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто.



Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых.

Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились.