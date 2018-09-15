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Український ліс незаконно купують європейські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:07
Пропонуємо до обговорення:
Британської неурядової організації Earthsight оприлюднила дані свого звіту про те, що серед європейських імпортерів української деревини із сумнівним походженням є навіть компанії-гіганти з мільярдними прибутками.
Дивися повний текст Український ліс незаконно купують європейські компанії-гіганти - Earthsight
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:07
То чувство когда британцы больше озабоченны судьбой украинских лесов , чем украинцы...
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