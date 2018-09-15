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Український ліс незаконно
купують європейські...

Український ліс незаконно купують європейські...
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:07

Український ліс незаконно купують європейські...

Пропонуємо до обговорення:
Британської неурядової організації Earthsight оприлюднила дані свого звіту про те, що серед європейських імпортерів української деревини із сумнівним походженням є навіть компанії-гіганти з мільярдними прибутками.

Дивися повний текст Український ліс незаконно купують європейські компанії-гіганти - Earthsight.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:07

То чувство когда британцы больше озабоченны судьбой украинских лесов , чем украинцы...
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:57

Re: Український ліс незаконно купують європейські...

да, там нехорошо получается - ликвидного леса в Европе все меньше. Holzindustrie Schweighofer и Egger находятся на одной площадке под райцентром Румынии городом Радауци (50 км от Черновцов) - т.е. они еще и кооперируются, когда ворованный лес везут. У них подведена жд колея советского варианта, т.е. даже перегружать не надо на узкоколейку. Притом первая фирма производит брус из первого сорта, а вторая для производства ДСП и энергоустановки забирают весь непотриб, включая кору.
Кроноспан и Свисскроно имеют комбинаты на территории Украины, им нецелесообразно заниматься вывозом леса, который себе нужен. У них цивилизованный бизнес: продают полуфабрикаты в виде ДСП и ЛДСП внутри страны и на экспорт, выводят деньги.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:37

Найбільшими експортерами деревини в ЄС є державні лісгоспи, які контролює товариш генпрокурора Луценка.

Син Луценка теж причетний до лісового бізнесу. Кажуть, невдовзі на ринок вийде мережа будівельних гіпермаркетів, яка посуне визнаних лідерів.

http://nashigroshi.org/2018/10/02/syn-lutsenka-maje-lisopylky-a-derzhlishospy-druha-lutsenka-postachayut-najbilshe-drov-dlya-vyrobnykiv-mebliv-u-es/
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:01

  Грйс-мэн написав:
Найбільшими експортерами деревини в ЄС є державні лісгоспи, які контролює товариш генпрокурора Луценка.

Син Луценка теж причетний до лісового бізнесу. Кажуть, невдовзі на ринок вийде мережа будівельних гіпермаркетів, яка посуне визнаних лідерів.

http://nashigroshi.org/2018/10/02/syn-lutsenka-maje-lisopylky-a-derzhlishospy-druha-lutsenka-postachayut-najbilshe-drov-dlya-vyrobnykiv-mebliv-u-es/

там надо "инвистигаторов" с "нашигроши" через слово читать. Ну или лапшу успевать снимать. Рассмотрим главное обвинение "отримувачами українських «дров» в Євросоюзі у 2018 році є такі виробники меблів, як румунські компанії Egger та Kronospan, компанія з Угорщини Swisskrono"
Смешали все подряд: мухи и котлеты, теплое, мягкое и зеленое.. Эггер и Кроноспан мебель не производят - это производители древпродуктов, вроде ДСП, МДФ, ОСП. Но это мелочи, далее, у Кроноспана в Румынии комбинаты находятся у черта на куличках, более того, нет ЖД колеи советского образца, т.е. эти обвинения считаю надуманными - не продумана либо вкрай дорогая логистика. "Компания с Угорщини" Swisskrono, во-первых, крупнейший переработчик древесины в Украине (второй в мире), во-вторых, имеет в Венгрии сравнительно небольшое производство ОСП-плит. Более того, эта же Свисскроно производит ОСП во Львовской обл., кажется, в Каменке-Бугской. Т.е. сырье можно и здесь применить - дешевле продукт получится.
Остальные пункты обвинения, по Эггеру и Луценко, считаю достойными внимания
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