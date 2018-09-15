Український ліс незаконно купують європейські...

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Британської неурядової організації Earthsight оприлюднила дані свого звіту про те, що серед європейських імпортерів української деревини із сумнівним походженням є навіть компанії-гіганти з мільярдними прибутками.
да, там нехорошо получается - ликвидного леса в Европе все меньше. Holzindustrie Schweighofer и Egger находятся на одной площадке под райцентром Румынии городом Радауци (50 км от Черновцов) - т.е. они еще и кооперируются, когда ворованный лес везут. У них подведена жд колея советского варианта, т.е. даже перегружать не надо на узкоколейку. Притом первая фирма производит брус из первого сорта, а вторая для производства ДСП и энергоустановки забирают весь непотриб, включая кору. Кроноспан и Свисскроно имеют комбинаты на территории Украины, им нецелесообразно заниматься вывозом леса, который себе нужен. У них цивилизованный бизнес: продают полуфабрикаты в виде ДСП и ЛДСП внутри страны и на экспорт, выводят деньги.
там надо "инвистигаторов" с "нашигроши" через слово читать. Ну или лапшу успевать снимать. Рассмотрим главное обвинение "отримувачами українських «дров» в Євросоюзі у 2018 році є такі виробники меблів, як румунські компанії Egger та Kronospan, компанія з Угорщини Swisskrono" Смешали все подряд: мухи и котлеты, теплое, мягкое и зеленое.. Эггер и Кроноспан мебель не производят - это производители древпродуктов, вроде ДСП, МДФ, ОСП. Но это мелочи, далее, у Кроноспана в Румынии комбинаты находятся у черта на куличках, более того, нет ЖД колеи советского образца, т.е. эти обвинения считаю надуманными - не продумана либо вкрай дорогая логистика. "Компания с Угорщини" Swisskrono, во-первых, крупнейший переработчик древесины в Украине (второй в мире), во-вторых, имеет в Венгрии сравнительно небольшое производство ОСП-плит. Более того, эта же Свисскроно производит ОСП во Львовской обл., кажется, в Каменке-Бугской. Т.е. сырье можно и здесь применить - дешевле продукт получится. Остальные пункты обвинения, по Эггеру и Луценко, считаю достойными внимания
sequence написав:там надо "инвистигаторов" с "нашигроши" через слово читать. Ну или лапшу успевать снимать.
можете посмотреть материалы европейских журналистов-расследователей. карпаты не только украинские, и с европейской стороны точно также незаконно валят лес. и точно так же еггер и остальные комбинаты его принимают с распростёртыми объятиями. просто с украинской стороной дешевле договориться и поставки более организованные, т.к. в схеме тупо все. одно ж дело говорить о защите леса и запрете контрабанды, а совсем другое это на самом деле делать.
Pegasmaster написав:можете посмотреть материалы европейских журналистов-расследователей. карпаты не только украинские, и с европейской стороны точно также незаконно валят лес. и точно так же еггер и остальные комбинаты его принимают с распростёртыми объятиями. просто с украинской стороной дешевле договориться и поставки более организованные, т.к. в схеме тупо все. одно ж дело говорить о защите леса и запрете контрабанды, а совсем другое это на самом деле делать.
Возможно. Я писал о "расследовании Нашигроши", к ЕС отношение не имеющее, не считая бенефициаров леса. Обвинения должны быть обоснованы, а не в том что, совершенно неожиданно, древкомбинаты перерабатывают лес. Как договориться с нашими лесниками, я в курсе - это секрет полишинеля. Если вы полагаете, что отечественные комбинаты и лесопилки берут только на аукционах, глубоко заблуждаетесь. Мухлюют все - как следствие, ликвидного леса у нас лет на 10