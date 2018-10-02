Україна розташувалася на 50-му рядку в списку з 157 країн нового рейтингу Світового банку Human Capital Index.
Дивися повний текст Світовий банк підрахував рівень людського капіталу України.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 19:55
Світовий банк підрахував рівень людського капіталу України
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Дивися повний текст Світовий банк підрахував рівень людського капіталу України.
Додано: Пон 15 жов, 2018 19:55
Собирался уже начать гордиться, потом посмотрел на
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