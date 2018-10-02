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Світовий банк підрахував рівень
людського капіталу України

Світовий банк підрахував рівень людського капіталу України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:55

Світовий банк підрахував рівень людського капіталу України

Пропонуємо до обговорення:
Україна розташувалася на 50-му рядку в списку з 157 країн нового рейтингу Світового банку Human Capital Index.

Дивися повний текст Світовий банк підрахував рівень людського капіталу України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:55

Собирался уже начать гордиться, потом посмотрел на https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2018_HDI.svg - хуже москалей, монголы.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 03:02

  zloy_ukr написав:Собирался уже начать гордиться, потом посмотрел на https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2018_HDI.svg - хуже москалей, монголы.

Администрация, досточно глянуть на историю постов, например, с этого аккаунта - zloy_ukr, чтобы понять чем он тут занимается. Долго будете использовать свой сайт как ферму для пропаганды ненависти к Украине нанятыми пророссийскими ботами? вы когда себя начнете уважать хотябы, если не читателей?!
locustsucol
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