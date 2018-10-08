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Польща і Словаччина виступили
проти "Північного потоку-2"

Польща і Словаччина виступили проти "Північного потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:02

Польща і Словаччина виступили проти "Північного потоку-2"

Пропонуємо до обговорення:
Спорудження другої гілки "Північного потоку-2" відбувається всупереч інтересам частини країн ЄС, а це розбиває єдність.

Дивися повний текст Польща і Словаччина виступили проти \"Північного потоку-2\".
R2
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