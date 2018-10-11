Ще один крок до продажу ОВДП населенню в два кліка.
Дивися повний текст Громадянам хочуть дозволити купувати держоблігації через мобільні додатки (інфографіка).
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:33
Громадянам хочуть дозволити купувати держоблігації через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Громадянам хочуть дозволити купувати держоблігації через мобільні додатки (інфографіка).
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:34
Видимо совсем плохи дела у Гройсмана. Иначе как объяснить противоречивые новости - и бюджет выполнен на 99%, что не было ранее ни у одного президента в мире, в том числе и у Обамы. И гос.облигации собираются втюхивать населению на дурняк.
Можно сделать вывод, что готовится кидок в советских масштабах. Чего уж там стесняться - все мы дети советской страны в прошлом. Но не все помнят, как государственные облигации так и остались на руках населения не погашенными...
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:50
Re: Громадянам хочуть дозволити купувати держоблігації через
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