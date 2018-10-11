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Громадянам хочуть дозволити
купувати держоблігації через...

Громадянам хочуть дозволити купувати держоблігації через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:33

Громадянам хочуть дозволити купувати держоблігації через...

Пропонуємо до обговорення:
Ще один крок до продажу ОВДП населенню в два кліка.

Дивися повний текст Громадянам хочуть дозволити купувати держоблігації через мобільні додатки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:34

Видимо совсем плохи дела у Гройсмана. Иначе как объяснить противоречивые новости - и бюджет выполнен на 99%, что не было ранее ни у одного президента в мире, в том числе и у Обамы. И гос.облигации собираются втюхивать населению на дурняк.

Можно сделать вывод, что готовится кидок в советских масштабах. Чего уж там стесняться - все мы дети советской страны в прошлом. Но не все помнят, как государственные облигации так и остались на руках населения не погашенными...
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:50

Re: Громадянам хочуть дозволити купувати держоблігації через

  buratinyo написав:Можно сделать вывод, что готовится кидок

В точку. Выигрывают всегда единицы, проигрывает всегда толпа.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 07:02

Если не знаешь,кто в теме лох-то лох в теме ты.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:00

В принципе правильный подход - выкинуть из цепочки всяких барыг. Баксовые облигации вполне интересная инвестиция. Ясное дело это рискованно и последние деньги туда нести не стоит.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:49

  ssnet написав:В принципе правильный подход - выкинуть из цепочки всяких барыг. Баксовые облигации вполне интересная инвестиция. Ясное дело это рискованно и последние деньги туда нести не стоит.

я такие брал при Азирове, - знаете, как тяжело было вытащить бабло при новой, лучшей власти?
хватит с меня
sequence
 
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