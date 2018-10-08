Ще один крок до продажу ОВДП населенню в два кліка.
Дивися повний текст Громадянам хочуть дозволити купувати держоблігації через мобільні додатки (інфографіка).
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:33
Громадянам хочуть дозволити купувати держоблігації через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Громадянам хочуть дозволити купувати держоблігації через мобільні додатки (інфографіка).
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:34
Видимо совсем плохи дела у Гройсмана. Иначе как объяснить противоречивые новости - и бюджет выполнен на 99%, что не было ранее ни у одного президента в мире, в том числе и у Обамы. И гос.облигации собираются втюхивать населению на дурняк.
Можно сделать вывод, что готовится кидок в советских масштабах. Чего уж там стесняться - все мы дети советской страны в прошлом. Но не все помнят, как государственные облигации так и остались на руках населения не погашенными...
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:50
Re: Громадянам хочуть дозволити купувати держоблігації через
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:00
В принципе правильный подход - выкинуть из цепочки всяких барыг. Баксовые облигации вполне интересная инвестиция. Ясное дело это рискованно и последние деньги туда нести не стоит.
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:49
я такие брал при Азирове, - знаете, как тяжело было вытащить бабло при новой, лучшей власти?
хватит с меня
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:13
Re: Громадянам хочуть дозволити купувати держоблігації через
у Гройсмана парочка IT контор в Винницы который пилят бюджетные деньги на разработку приложений для такой никому не нужной ерунды.
Страх убивает разум
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:22
Re: Громадянам хочуть дозволити купувати держоблігації через
zzzzzz пишет: "Результаты аукциона по размещению ОВГЗ сегодня :
По гривне вообще все печально, всего 7 млн привлекли под 19% на 112 дней"
Как-то банки не спешат закупиться.... Просматривается тема кидка и лохов (:
Додано: Вів 16 жов, 2018 20:52
В расчете на то, что кто-то лоханется: установит приложения и случайно купит ОВГЗ?
Додано: Вів 16 жов, 2018 21:44
Краще хай купить овдп, ніж потратить в онлайн казино чи просто призведуть на гроші
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