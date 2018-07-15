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Названо найкращі
електромобілі 2018 року

Названо найкращі електромобілі 2018 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:28

Названо найкращі електромобілі 2018 року

Пропонуємо до обговорення:
Експерти сайту Myev.com склали список п'яти найкращих електрокарів 2018.

Дивися повний текст Названо найкращі електромобілі 2018 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:28

Чухня написана, дважды про model 3, вместо эски. За 2,5 до сотни едет только model S P100D, она стоит больше чем 75000.
grandmaster46
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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