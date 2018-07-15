Експерти сайту Myev.com склали список п'яти найкращих електрокарів 2018.
Дивися повний текст Названо найкращі електромобілі 2018 року.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 08:28
Названо найкращі електромобілі 2018 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найкращі електромобілі 2018 року.
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:28
Чухня написана, дважды про model 3, вместо эски. За 2,5 до сотни едет только model S P100D, она стоит больше чем 75000.
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