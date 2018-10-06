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Оголошено тендер на оновлення
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Оголошено тендер на оновлення електронної системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:38

Оголошено тендер на оновлення електронної системи...

Пропонуємо до обговорення:
Після ремонту купола будівлі Верховної Ради Управління справами українського парламенту оголосило тендер на розробку проекту з реставраційного ремонту сесійної зали Ради – разом з оновленням системи електронного голосування нардепів.

Дивися повний текст Оголошено тендер на оновлення електронної системи голосування нардепів у ВР.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:38

Блін, а де голосування по відбитку пальця? Тільки персональне голосування зробити!
iserp2014
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