Про це сказав автоюрист Денис Конюшко.
Дивися повний текст Повернення техогляду в Україні: юристи розкрили деталі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:57
Повернення техогляду в Україні: юристи розкрили деталі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Повернення техогляду в Україні: юристи розкрили деталі.
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:58
как-то уже жевали эту тему
"руководитель отдела прессы и информации представительства Евросоюза Юргис Вилчинскас.
"Ни о каком запрете на въезд в ЕС из-за отсутствия талона прохождения техосмотра речь не идет, – говорит он. – Ни с 2018 года, ни позже. Среди прочего, это не предусмотрено правилами пересечения границ Евросоюза".
источник-
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:26
Re: Повернення техогляду в Україні: юристи розкрили деталі
Это хороший выход отсеять евробляхи. Прохождение техосмотра должно фиксироваться на видео. В основном его покупали через знакомых.
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:20
заодно отличный повод снять тонировку у каждой первой тонированной, запретить "колхозный" ксенон, без омывателя фар и гидрокомпенсатора у каждой первой, убрать с дорог все тачки с вырезанным катализатором и сажевым фильтром и т.д.
По ходу, к каждой второй тачке возрастом свыше 5 лет можно найти повод доколупаться.
А там, где есть повод, появляется мотивация
Додано: Вів 16 жов, 2018 22:49
интересный факт: "Не смотря на отсутствие обязательного техосмотра в течение уже 5 лет, ДТП, сопутствующими причинами которых стали технические неисправности транспортных средств, стало меньше. Их общее количество, в целом по стране, сократилось больше, чем на 80%"...
|