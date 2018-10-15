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Повернення техогляду в Україні:
юристи розкрили деталі

Повернення техогляду в Україні: юристи розкрили деталі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:57

Повернення техогляду в Україні: юристи розкрили деталі

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав автоюрист Денис Конюшко.

Дивися повний текст Повернення техогляду в Україні: юристи розкрили деталі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:58

как-то уже жевали эту тему

"руководитель отдела прессы и информации представительства Евросоюза Юргис Вилчинскас.
"Ни о каком запрете на въезд в ЕС из-за отсутствия талона прохождения техосмотра речь не идет, – говорит он. – Ни с 2018 года, ни позже. Среди прочего, это не предусмотрено правилами пересечения границ Евросоюза".
источник- https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7071358/
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:26

Re: Повернення техогляду в Україні: юристи розкрили деталі

Это хороший выход отсеять евробляхи. Прохождение техосмотра должно фиксироваться на видео. В основном его покупали через знакомых.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:20

  p_a_l написав:Это хороший выход отсеять евробляхи. Прохождение техосмотра должно фиксироваться на видео. В основном его покупали через знакомых.

заодно отличный повод снять тонировку у каждой первой тонированной, запретить "колхозный" ксенон, без омывателя фар и гидрокомпенсатора у каждой первой, убрать с дорог все тачки с вырезанным катализатором и сажевым фильтром и т.д.
По ходу, к каждой второй тачке возрастом свыше 5 лет можно найти повод доколупаться.
А там, где есть повод, появляется мотивация :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 22:49

интересный факт: "Не смотря на отсутствие обязательного техосмотра в течение уже 5 лет, ДТП, сопутствующими причинами которых стали технические неисправности транспортных средств, стало меньше. Их общее количество, в целом по стране, сократилось больше, чем на 80%"...
Cler
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