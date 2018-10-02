На Тернопільщині відремонтували 39 км ділянки дороги М-12, яка проходить територією семи областей та є частиною транспортного коридору Go Highway.
Дивися повний текст Гройсман показав дорогу на Тернопільщині, яку відремонтували вперше за 37 років.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 09:26
Гройсман показав дорогу на Тернопільщині, яку...
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Дивися повний текст Гройсман показав дорогу на Тернопільщині, яку відремонтували вперше за 37 років.
Додано: Вів 16 жов, 2018 09:26
Зважаючи на час, який витрачено на ремонт 39-ти км дороги (всього 4 міс) - ресурс цієї дороги - до виборів. Бо у нас в Києві 5м відбійників за місяць не можуть зробити.
Але я дуже сподіваюсь, що я помиляюся.
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