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Гройсман показав дорогу
на Тернопільщині, яку...

Гройсман показав дорогу на Тернопільщині, яку...
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:26

Гройсман показав дорогу на Тернопільщині, яку...

Пропонуємо до обговорення:
На Тернопільщині відремонтували 39 км ділянки дороги М-12, яка проходить територією семи областей та є частиною транспортного коридору Go Highway.

Дивися повний текст Гройсман показав дорогу на Тернопільщині, яку відремонтували вперше за 37 років.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:26

Зважаючи на час, який витрачено на ремонт 39-ти км дороги (всього 4 міс) - ресурс цієї дороги - до виборів. Бо у нас в Києві 5м відбійників за місяць не можуть зробити.
Але я дуже сподіваюсь, що я помиляюся.
jeugen
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