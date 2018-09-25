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Дефіцит бюджету США
досяг $779 мільярдів

Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:09

Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Дефіцит федерального бюджету США досяг 779 млрд. доларів за підсумками 2018 фінансового року.

Дивися повний текст Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:09

Зачем США профицит бюджета? Они покупаю больше чем продают, и что, если деньги за которые покупают печатают сами. Это же лайфхак. Всем остальным странам это путь к дефолту, а для США это норм.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:19

  vladus17 написав:Зачем США профицит бюджета? Они покупаю больше чем продают, и что, если деньги за которые покупают печатают сами. Это же лайфхак. Всем остальным странам это путь к дефолту, а для США это норм.


Скажем так - это долларовая игла, и она примерно такая же как и сырьевая игла.
Да действительно пока доллары миру нужны, США могут относительно спокойно печатать их и покупать себе за это ништяки. Но так не будет вечно, а США всё сильнее становятся зависимы от станка.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:24

  Shram написав:
  vladus17 написав:Зачем США профицит бюджета? Они покупаю больше чем продают, и что, если деньги за которые покупают печатают сами. Это же лайфхак. Всем остальным странам это путь к дефолту, а для США это норм.


Скажем так - это долларовая игла, и она примерно такая же как и сырьевая игла.
Да действительно пока доллары миру нужны, США могут относительно спокойно печатать их и покупать себе за это ништяки. Но так не будет вечно, а США всё сильнее становятся зависимы от станка.


Спрос на доллар обеспечен на десятки лет вперед. Так как гос долг всех стран в мире номинирован в долларе - а это тело плюс %, а чтобы отдать %, нужно опять одалживать, и так по кругу.
Интересно какой будет развязка. И самое главное - когда!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:42

  Shram написав:Скажем так - это долларовая игла, и она примерно такая же как и сырьевая игла.
Да действительно пока доллары миру нужны, США могут относительно спокойно печатать их и покупать себе за это ништяки. Но так не будет вечно, а США всё сильнее становятся зависимы от станка.


Что такое "доллары миру нужны"? Вон турки,россияне и еще туева куча деятелей и государств рассказывали, что нужно уходить от доллара, а воз и ныне там.
Под долларом есть то, что нет под другими валютами.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:48

  vladus17 написав:
  Shram написав:
  vladus17 написав:Зачем США профицит бюджета? Они покупаю больше чем продают, и что, если деньги за которые покупают печатают сами. Это же лайфхак. Всем остальным странам это путь к дефолту, а для США это норм.


Скажем так - это долларовая игла, и она примерно такая же как и сырьевая игла.
Да действительно пока доллары миру нужны, США могут относительно спокойно печатать их и покупать себе за это ништяки. Но так не будет вечно, а США всё сильнее становятся зависимы от станка.


Спрос на доллар обеспечен на десятки лет вперед. Так как гос долг всех стран в мире номинирован в долларе - а это тело плюс %, а чтобы отдать %, нужно опять одалживать, и так по кругу.
Интересно какой будет развязка. И самое главное - когда!


На десятки лет..
Да, пожалуй.
Лет 20-30-40 у бакса ещё есть.
Если не случится чего глобального - какой-нибудь переворот-революция в США, суперкризис, не дай бог третья мировая.
Но эти 40-50 лет думаю предел.
Слишком велики будут дисбалансы.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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