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Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 10:09
Пропонуємо до обговорення:
Дефіцит федерального бюджету США досяг 779 млрд. доларів за підсумками 2018 фінансового року.
Дивися повний текст Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів
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Додано: Вів 16 жов, 2018 10:09
Зачем США профицит бюджета? Они покупаю больше чем продают, и что, если деньги за которые покупают печатают сами. Это же лайфхак. Всем остальным странам это путь к дефолту, а для США это норм.
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vladus17
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Додано: Вів 16 жов, 2018 10:19
vladus17 написав:
Зачем США профицит бюджета? Они покупаю больше чем продают, и что, если деньги за которые покупают печатают сами. Это же лайфхак. Всем остальным странам это путь к дефолту, а для США это норм.
Скажем так - это долларовая игла, и она примерно такая же как и сырьевая игла.
Да действительно пока доллары миру нужны, США могут относительно спокойно печатать их и покупать себе за это ништяки. Но так не будет вечно, а США всё сильнее становятся зависимы от станка.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:24
Shram написав: vladus17 написав:
Зачем США профицит бюджета? Они покупаю больше чем продают, и что, если деньги за которые покупают печатают сами. Это же лайфхак. Всем остальным странам это путь к дефолту, а для США это норм.
Скажем так - это долларовая игла, и она примерно такая же как и сырьевая игла.
Да действительно пока доллары миру нужны, США могут относительно спокойно печатать их и покупать себе за это ништяки. Но так не будет вечно, а США всё сильнее становятся зависимы от станка.
Спрос на доллар обеспечен на десятки лет вперед. Так как гос долг всех стран в мире номинирован в долларе - а это тело плюс %, а чтобы отдать %, нужно опять одалживать, и так по кругу.
Интересно какой будет развязка. И самое главное - когда!
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:42
Shram написав:
Скажем так - это долларовая игла, и она примерно такая же как и сырьевая игла.
Да действительно пока доллары миру нужны, США могут относительно спокойно печатать их и покупать себе за это ништяки. Но так не будет вечно, а США всё сильнее становятся зависимы от станка.
Что такое "доллары миру нужны"? Вон турки,россияне и еще туева куча деятелей и государств рассказывали, что нужно уходить от доллара, а воз и ныне там.
Под долларом есть то, что нет под другими валютами.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:48
vladus17 написав: Shram написав: vladus17 написав:
Зачем США профицит бюджета? Они покупаю больше чем продают, и что, если деньги за которые покупают печатают сами. Это же лайфхак. Всем остальным странам это путь к дефолту, а для США это норм.
Скажем так - это долларовая игла, и она примерно такая же как и сырьевая игла.
Да действительно пока доллары миру нужны, США могут относительно спокойно печатать их и покупать себе за это ништяки. Но так не будет вечно, а США всё сильнее становятся зависимы от станка.
Спрос на доллар обеспечен на десятки лет вперед. Так как гос долг всех стран в мире номинирован в долларе - а это тело плюс %, а чтобы отдать %, нужно опять одалживать, и так по кругу.
Интересно какой будет развязка. И самое главное - когда!
На десятки лет..
Да, пожалуй.
Лет 20-30-40 у бакса ещё есть.
Если не случится чего глобального - какой-нибудь переворот-революция в США, суперкризис, не дай бог третья мировая.
Но эти 40-50 лет думаю предел.
Слишком велики будут дисбалансы.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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