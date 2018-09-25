Дефіцит федерального бюджету США досяг 779 млрд. доларів за підсумками 2018 фінансового року.
Дивися повний текст Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 10:09
Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів
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Дивися повний текст Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів.
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:09
Зачем США профицит бюджета? Они покупаю больше чем продают, и что, если деньги за которые покупают печатают сами. Это же лайфхак. Всем остальным странам это путь к дефолту, а для США это норм.
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:19
Скажем так - это долларовая игла, и она примерно такая же как и сырьевая игла.
Да действительно пока доллары миру нужны, США могут относительно спокойно печатать их и покупать себе за это ништяки. Но так не будет вечно, а США всё сильнее становятся зависимы от станка.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:24
Спрос на доллар обеспечен на десятки лет вперед. Так как гос долг всех стран в мире номинирован в долларе - а это тело плюс %, а чтобы отдать %, нужно опять одалживать, и так по кругу.
Интересно какой будет развязка. И самое главное - когда!
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:42
Что такое "доллары миру нужны"? Вон турки,россияне и еще туева куча деятелей и государств рассказывали, что нужно уходить от доллара, а воз и ныне там.
Под долларом есть то, что нет под другими валютами.
В игноре Kart
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:48
На десятки лет..
Да, пожалуй.
Лет 20-30-40 у бакса ещё есть.
Если не случится чего глобального - какой-нибудь переворот-революция в США, суперкризис, не дай бог третья мировая.
Но эти 40-50 лет думаю предел.
Слишком велики будут дисбалансы.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:46
Слишком упрощенный взгляд на работу денежного насоса. Казначейство США каждый год размещает новые обязательства на сумму 12-13 триллионов долларов, чтобы погасить старые и сбалансировать бюджет. Минфин США, получив разницу от этой операции выплачивает з/п госслужащим и покупает товары и услуги для государства. Население и компании США, получив эти деньги, тратит их в основном на закупки импортных товаров, финансируя дефицит торгового баланса. Экспортеры, получив деньги из США, возместив свои затраты и профинансировав капвложения, покупают новые американские облигации. Просто до гениальности - циркуляция денежной ликвидности по миру, которая продолжается уже 37+ лет. Одна беда - за это время госдолг США вырос с 900 млрд. до 21,5 трлн, а объем размещаемых ежегодно облигаций только в 21-ом веке - с 2 до 12-13 трлн. Увы, но рынок мировой денежной ликвидности не бездонен. Растет доходность по новым займам, растут их объемы. И лет через 7, когда Казначейству придется гасить старые выпуски уже не новыми (которые просто не удастся полностью разместить из-за объема), а ДЕНЬГАМИ, и США и весь мир столкнуться с серьезнейшей проблемой.
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