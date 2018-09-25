Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів

Додано: Вів 16 жов, 2018 18:08

shapo написав: Тогда почему бы России объединившись с Турцией,Китаем и т.д. не прервать этот порочный круг? Тогда почему бы России объединившись с Турцией,Китаем и т.д. не прервать этот порочный круг?

Разорвать - резкое движение - можно пострадать.Куда выгоднее неторопливо и умно выходить из актива, становящегося проблемным.Кто первым соскочит, да ещё и с воплями, - рискует нарваться. Америка всё ещё сильна и представляет опасность.Кто последним застрянет - очень дорого заплатит.Торопиться нельзя.Но и медлить - рискованно.Русские и турки вышли из казначейских облигаций. Не потеряли. Молодцы. Иранцы там давно не были. А вот китайцы завязли необычайно сильно. Умные люди говорят, что китайцам полный выход и не нужен в ближайшее время, ибо они обвалят свой же рынок потребления. Поэтому на ближайшие пару лет наиболее выгодная стратегия для Китая - сидеть с облигациями, потихоньку обменивать длинные бумаги на короткие (не меняя общей суммы), не покупать новые и ждать погашения имеющихся бумаг. Уже этим одним Китай создаст огромные сложности Штатам, связанные с рефинансированием долга.Ещё одна головная боль - куда вложить доллары, выведенные из казначеек. Их нужно потратить разумно, иначе полыхнёт инфляция, которая сожжёт ваши же деньги. Тоже проблема, но тоже решаемая для того, кто выходит вначале. Кто последний - тот в пролётеВсё непросто в этом вопросе. И вопрос с альтернативными валютами тоже непрост. Евро - да. Франк - да. Золото - да. Фунт? Иена? Кенгуру/киви/сингапур? Киловатт-час? Комплексный композиционный агрегат на блокчейне (не крипта, нет!)?Простого ответа нет, и наверняка не будет. Но будет придумано что-то, что станет как минимум временным выходом.Жернова на мельнице Господа Бога мелют медленно, но верно., он не поддерживается американской экономикой.Выше писали о 30-40 годах. Нет столько времени. Не дадут.Пять-десять лет спокойствия ещё наверняка есть. А потом будет высокий риск оказаться в последнем вагоне.Проблем много, вопросов и рассогласований - ещё больше, но несомненно одно:ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!