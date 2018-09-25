Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів

Разорвать - резкое движение - можно пострадать.
Куда выгоднее неторопливо и умно выходить из актива, становящегося проблемным.
Кто первым соскочит, да ещё и с воплями, - рискует нарваться. Америка всё ещё сильна и представляет опасность.
Кто последним застрянет - очень дорого заплатит.
Торопиться нельзя.
Но и медлить - рискованно.
Русские и турки вышли из казначейских облигаций. Не потеряли. Молодцы. Иранцы там давно не были. А вот китайцы завязли необычайно сильно. Умные люди говорят, что китайцам полный выход и не нужен в ближайшее время, ибо они обвалят свой же рынок потребления. Поэтому на ближайшие пару лет наиболее выгодная стратегия для Китая - сидеть с облигациями, потихоньку обменивать длинные бумаги на короткие (не меняя общей суммы), не покупать новые и ждать погашения имеющихся бумаг. Уже этим одним Китай создаст огромные сложности Штатам, связанные с рефинансированием долга.
Ещё одна головная боль - куда вложить доллары, выведенные из казначеек. Их нужно потратить разумно, иначе полыхнёт инфляция, которая сожжёт ваши же деньги. Тоже проблема, но тоже решаемая для того, кто выходит вначале. Кто последний - тот в пролёте
Всё непросто в этом вопросе. И вопрос с альтернативными валютами тоже непрост. Евро - да. Франк - да. Золото - да. Фунт? Иена? Кенгуру/киви/сингапур? Киловатт-час? Комплексный композиционный агрегат на блокчейне (не крипта, нет!)?
Простого ответа нет, и наверняка не будет. Но будет придумано что-то, что станет как минимум временным выходом.
Жернова на мельнице Господа Бога мелют медленно, но верно. Доллар США пережил себя, он не поддерживается американской экономикой.
Выше писали о 30-40 годах. Нет столько времени. Не дадут.
Пять-десять лет спокойствия ещё наверняка есть. А потом будет высокий риск оказаться в последнем вагоне.
Проблем много, вопросов и рассогласований - ещё больше, но несомненно одно:
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!