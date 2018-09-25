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Дефіцит бюджету США
досяг $779 мільярдів

Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:08

  shapo написав:Тогда почему бы России объединившись с Турцией,Китаем и т.д. не прервать этот порочный круг?

Разорвать - резкое движение - можно пострадать.
Куда выгоднее неторопливо и умно выходить из актива, становящегося проблемным.
Кто первым соскочит, да ещё и с воплями, - рискует нарваться. Америка всё ещё сильна и представляет опасность.
Кто последним застрянет - очень дорого заплатит.
Торопиться нельзя.
Но и медлить - рискованно.
Русские и турки вышли из казначейских облигаций. Не потеряли. Молодцы. Иранцы там давно не были. А вот китайцы завязли необычайно сильно. Умные люди говорят, что китайцам полный выход и не нужен в ближайшее время, ибо они обвалят свой же рынок потребления. Поэтому на ближайшие пару лет наиболее выгодная стратегия для Китая - сидеть с облигациями, потихоньку обменивать длинные бумаги на короткие (не меняя общей суммы), не покупать новые и ждать погашения имеющихся бумаг. Уже этим одним Китай создаст огромные сложности Штатам, связанные с рефинансированием долга.
Ещё одна головная боль - куда вложить доллары, выведенные из казначеек. Их нужно потратить разумно, иначе полыхнёт инфляция, которая сожжёт ваши же деньги. Тоже проблема, но тоже решаемая для того, кто выходит вначале. Кто последний - тот в пролёте :D
Всё непросто в этом вопросе. И вопрос с альтернативными валютами тоже непрост. Евро - да. Франк - да. Золото - да. Фунт? Иена? Кенгуру/киви/сингапур? Киловатт-час? Комплексный композиционный агрегат на блокчейне (не крипта, нет!)?
Простого ответа нет, и наверняка не будет. Но будет придумано что-то, что станет как минимум временным выходом.

Жернова на мельнице Господа Бога мелют медленно, но верно. Доллар США пережил себя, он не поддерживается американской экономикой.
Выше писали о 30-40 годах. Нет столько времени. Не дадут.
Пять-десять лет спокойствия ещё наверняка есть. А потом будет высокий риск оказаться в последнем вагоне.
Проблем много, вопросов и рассогласований - ещё больше, но несомненно одно:
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:16

Баблонавт
Короче - надо бежать и сдавать доллар в обменку!
Бумага - она и есть бумага, и цена её как у туалетной!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:25

  Баблонавт написав:Русские и турки вышли из казначейских облигаций. Не потеряли. Молодцы. Иранцы там давно не были.


Т.е. обвал турецкой лиры, социальные проблемы из-за хромающей экономики в России и в Иране - это,оказывается, молодцы.
Венесуэла не в этом клубе молодцов?
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:57

  Баблонавт написав:Русские и турки вышли из казначейских облигаций. Не потеряли. Молодцы.


Смотрим на график рубля и лиры относительно доллара... Ай, молодцы!

  Баблонавт написав:Жернова на мельнице Господа Бога мелют медленно, но верно. Доллар США пережил себя, он не поддерживается американской экономикой.
Выше писали о 30-40 годах. Нет столько времени. Не дадут.


Эх, блин, подросло новое поколение... Хорошо там в рашке преемственность воспитывают - уже наверное сотню лет ждут краха Америки. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 22:52

  Волгарь написав:
  Shram написав:
  vladus17 написав:Зачем США профицит бюджета? Они покупаю больше чем продают, и что, если деньги за которые покупают печатают сами. Это же лайфхак. Всем остальным странам это путь к дефолту, а для США это норм.


Скажем так - это долларовая игла, и она примерно такая же как и сырьевая игла.
Да действительно пока доллары миру нужны, США могут относительно спокойно печатать их и покупать себе за это ништяки. Но так не будет вечно, а США всё сильнее становятся зависимы от станка.

Слишком упрощенный взгляд на работу денежного насоса. Казначейство США каждый год размещает новые обязательства на сумму 12-13 триллионов долларов, чтобы погасить старые и сбалансировать бюджет. Минфин США, получив разницу от этой операции выплачивает з/п госслужащим и покупает товары и услуги для государства. Население и компании США, получив эти деньги, тратит их в основном на закупки импортных товаров, финансируя дефицит торгового баланса. Экспортеры, получив деньги из США, возместив свои затраты и профинансировав капвложения, покупают новые американские облигации. Просто до гениальности - циркуляция денежной ликвидности по миру, которая продолжается уже 37+ лет. Одна беда - за это время госдолг США вырос с 900 млрд. до 21,5 трлн, а объем размещаемых ежегодно облигаций только в 21-ом веке - с 2 до 12-13 трлн. Увы, но рынок мировой денежной ликвидности не бездонен. Растет доходность по новым займам, растут их объемы. И лет через 7, когда Казначейству придется гасить старые выпуски уже не новыми (которые просто не удастся полностью разместить из-за объема), а ДЕНЬГАМИ, и США и весь мир столкнуться с серьезнейшей проблемой.


Отличная аналитика, Сэр!
Интересно было бы услышать какя выйдет развязка из этого всего, ваше мнение плиз.
Только жаль вас уже заблокировали((
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:01

Re: Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів

  Волгарь написав:. И лет через 7, когда Казначейству придется гасить старые выпуски уже не новыми (которые просто не удастся полностью разместить из-за объема), а ДЕНЬГАМИ, и США и весь мир столкнуться с серьезнейшей проблемой.

В чем проблема напечатать/ или даже в электронном виде нарисовать ноликов на кампутэре, что бы отдать долги? Или устроить очередное Quantotative Easing (QE), что впринципи и есть рисование ноликов на кампутэре и перевод их с одних счетов на другие. И все рады и все довольны 8)
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