Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів

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shapo написав:Тогда почему бы России объединившись с Турцией,Китаем и т.д. не прервать этот порочный круг?
Разорвать - резкое движение - можно пострадать. Куда выгоднее неторопливо и умно выходить из актива, становящегося проблемным. Кто первым соскочит, да ещё и с воплями, - рискует нарваться. Америка всё ещё сильна и представляет опасность. Кто последним застрянет - очень дорого заплатит. Торопиться нельзя. Но и медлить - рискованно. Русские и турки вышли из казначейских облигаций. Не потеряли. Молодцы. Иранцы там давно не были. А вот китайцы завязли необычайно сильно. Умные люди говорят, что китайцам полный выход и не нужен в ближайшее время, ибо они обвалят свой же рынок потребления. Поэтому на ближайшие пару лет наиболее выгодная стратегия для Китая - сидеть с облигациями, потихоньку обменивать длинные бумаги на короткие (не меняя общей суммы), не покупать новые и ждать погашения имеющихся бумаг. Уже этим одним Китай создаст огромные сложности Штатам, связанные с рефинансированием долга. Ещё одна головная боль - куда вложить доллары, выведенные из казначеек. Их нужно потратить разумно, иначе полыхнёт инфляция, которая сожжёт ваши же деньги. Тоже проблема, но тоже решаемая для того, кто выходит вначале. Кто последний - тот в пролёте Всё непросто в этом вопросе. И вопрос с альтернативными валютами тоже непрост. Евро - да. Франк - да. Золото - да. Фунт? Иена? Кенгуру/киви/сингапур? Киловатт-час? Комплексный композиционный агрегат на блокчейне (не крипта, нет!)? Простого ответа нет, и наверняка не будет. Но будет придумано что-то, что станет как минимум временным выходом.
Жернова на мельнице Господа Бога мелют медленно, но верно. Доллар США пережил себя, он не поддерживается американской экономикой. Выше писали о 30-40 годах. Нет столько времени. Не дадут. Пять-десять лет спокойствия ещё наверняка есть. А потом будет высокий риск оказаться в последнем вагоне. Проблем много, вопросов и рассогласований - ещё больше, но несомненно одно: ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт написав:Русские и турки вышли из казначейских облигаций. Не потеряли. Молодцы.
Смотрим на график рубля и лиры относительно доллара... Ай, молодцы!
Баблонавт написав:Жернова на мельнице Господа Бога мелют медленно, но верно. Доллар США пережил себя, он не поддерживается американской экономикой. Выше писали о 30-40 годах. Нет столько времени. Не дадут.
Эх, блин, подросло новое поколение... Хорошо там в рашке преемственность воспитывают - уже наверное сотню лет ждут краха Америки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
vladus17 написав:Зачем США профицит бюджета? Они покупаю больше чем продают, и что, если деньги за которые покупают печатают сами. Это же лайфхак. Всем остальным странам это путь к дефолту, а для США это норм.
Скажем так - это долларовая игла, и она примерно такая же как и сырьевая игла. Да действительно пока доллары миру нужны, США могут относительно спокойно печатать их и покупать себе за это ништяки. Но так не будет вечно, а США всё сильнее становятся зависимы от станка.
Слишком упрощенный взгляд на работу денежного насоса. Казначейство США каждый год размещает новые обязательства на сумму 12-13 триллионов долларов, чтобы погасить старые и сбалансировать бюджет. Минфин США, получив разницу от этой операции выплачивает з/п госслужащим и покупает товары и услуги для государства. Население и компании США, получив эти деньги, тратит их в основном на закупки импортных товаров, финансируя дефицит торгового баланса. Экспортеры, получив деньги из США, возместив свои затраты и профинансировав капвложения, покупают новые американские облигации. Просто до гениальности - циркуляция денежной ликвидности по миру, которая продолжается уже 37+ лет. Одна беда - за это время госдолг США вырос с 900 млрд. до 21,5 трлн, а объем размещаемых ежегодно облигаций только в 21-ом веке - с 2 до 12-13 трлн. Увы, но рынок мировой денежной ликвидности не бездонен. Растет доходность по новым займам, растут их объемы. И лет через 7, когда Казначейству придется гасить старые выпуски уже не новыми (которые просто не удастся полностью разместить из-за объема), а ДЕНЬГАМИ, и США и весь мир столкнуться с серьезнейшей проблемой.
Отличная аналитика, Сэр! Интересно было бы услышать какя выйдет развязка из этого всего, ваше мнение плиз. Только жаль вас уже заблокировали((
Волгарь написав:. И лет через 7, когда Казначейству придется гасить старые выпуски уже не новыми (которые просто не удастся полностью разместить из-за объема), а ДЕНЬГАМИ, и США и весь мир столкнуться с серьезнейшей проблемой.
В чем проблема напечатать/ или даже в электронном виде нарисовать ноликов на кампутэре, что бы отдать долги? Или устроить очередное Quantotative Easing (QE), что впринципи и есть рисование ноликов на кампутэре и перевод их с одних счетов на другие. И все рады и все довольны
Волгарь написав:. И лет через 7, когда Казначейству придется гасить старые выпуски уже не новыми (которые просто не удастся полностью разместить из-за объема), а ДЕНЬГАМИ, и США и весь мир столкнуться с серьезнейшей проблемой.
В чем проблема напечатать/ или даже в электронном виде нарисовать ноликов на кампутэре, что бы отдать долги? Или устроить очередное Quantotative Easing (QE), что впринципи и есть рисование ноликов на кампутэре и перевод их с одних счетов на другие. И все рады и все довольны
Вот видите - вы уже в этой ментальной ловушке. "Можно нарисовать нолики и жить припеваючи." А теперь представьте себя на месте ведущих управленцев-политиков-экономистов США. Можно развивать промышленность,производство и инфраструктуру, но это сложно, тяжело, связано с головными болями и непопулярными решениями. А можно запустить очередное QE, и быстро и просто залить страну деньгами, , завалить народ социальными ништяками, снять соц.напряжение и обеспечить своё относительное спокойствие на очередные 5-10 лет (один-два выборных цикла). Угадайте к чему рано или поздно приведет такая политика постоянных QE?
К счастью, среди американских управленцев дураков на порядок меньше чем среди украинских, и полноценное понимание того, что из этой петли всё таки как то нужно, если хотя бы не выходить, то её оттягивать у них есть. Беда только в том что пространств для маневров у них всё меньше и меньше.
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