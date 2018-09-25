Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів

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shapo написав:Тогда почему бы России объединившись с Турцией,Китаем и т.д. не прервать этот порочный круг?
Разорвать - резкое движение - можно пострадать. Куда выгоднее неторопливо и умно выходить из актива, становящегося проблемным. Кто первым соскочит, да ещё и с воплями, - рискует нарваться. Америка всё ещё сильна и представляет опасность. Кто последним застрянет - очень дорого заплатит. Торопиться нельзя. Но и медлить - рискованно. Русские и турки вышли из казначейских облигаций. Не потеряли. Молодцы. Иранцы там давно не были. А вот китайцы завязли необычайно сильно. Умные люди говорят, что китайцам полный выход и не нужен в ближайшее время, ибо они обвалят свой же рынок потребления. Поэтому на ближайшие пару лет наиболее выгодная стратегия для Китая - сидеть с облигациями, потихоньку обменивать длинные бумаги на короткие (не меняя общей суммы), не покупать новые и ждать погашения имеющихся бумаг. Уже этим одним Китай создаст огромные сложности Штатам, связанные с рефинансированием долга. Ещё одна головная боль - куда вложить доллары, выведенные из казначеек. Их нужно потратить разумно, иначе полыхнёт инфляция, которая сожжёт ваши же деньги. Тоже проблема, но тоже решаемая для того, кто выходит вначале. Кто последний - тот в пролёте Всё непросто в этом вопросе. И вопрос с альтернативными валютами тоже непрост. Евро - да. Франк - да. Золото - да. Фунт? Иена? Кенгуру/киви/сингапур? Киловатт-час? Комплексный композиционный агрегат на блокчейне (не крипта, нет!)? Простого ответа нет, и наверняка не будет. Но будет придумано что-то, что станет как минимум временным выходом.
Жернова на мельнице Господа Бога мелют медленно, но верно. Доллар США пережил себя, он не поддерживается американской экономикой. Выше писали о 30-40 годах. Нет столько времени. Не дадут. Пять-десять лет спокойствия ещё наверняка есть. А потом будет высокий риск оказаться в последнем вагоне. Проблем много, вопросов и рассогласований - ещё больше, но несомненно одно: ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт написав:Русские и турки вышли из казначейских облигаций. Не потеряли. Молодцы.
Смотрим на график рубля и лиры относительно доллара... Ай, молодцы!
Баблонавт написав:Жернова на мельнице Господа Бога мелют медленно, но верно. Доллар США пережил себя, он не поддерживается американской экономикой. Выше писали о 30-40 годах. Нет столько времени. Не дадут.
Эх, блин, подросло новое поколение... Хорошо там в рашке преемственность воспитывают - уже наверное сотню лет ждут краха Америки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
vladus17 написав:Зачем США профицит бюджета? Они покупаю больше чем продают, и что, если деньги за которые покупают печатают сами. Это же лайфхак. Всем остальным странам это путь к дефолту, а для США это норм.
Скажем так - это долларовая игла, и она примерно такая же как и сырьевая игла. Да действительно пока доллары миру нужны, США могут относительно спокойно печатать их и покупать себе за это ништяки. Но так не будет вечно, а США всё сильнее становятся зависимы от станка.
Слишком упрощенный взгляд на работу денежного насоса. Казначейство США каждый год размещает новые обязательства на сумму 12-13 триллионов долларов, чтобы погасить старые и сбалансировать бюджет. Минфин США, получив разницу от этой операции выплачивает з/п госслужащим и покупает товары и услуги для государства. Население и компании США, получив эти деньги, тратит их в основном на закупки импортных товаров, финансируя дефицит торгового баланса. Экспортеры, получив деньги из США, возместив свои затраты и профинансировав капвложения, покупают новые американские облигации. Просто до гениальности - циркуляция денежной ликвидности по миру, которая продолжается уже 37+ лет. Одна беда - за это время госдолг США вырос с 900 млрд. до 21,5 трлн, а объем размещаемых ежегодно облигаций только в 21-ом веке - с 2 до 12-13 трлн. Увы, но рынок мировой денежной ликвидности не бездонен. Растет доходность по новым займам, растут их объемы. И лет через 7, когда Казначейству придется гасить старые выпуски уже не новыми (которые просто не удастся полностью разместить из-за объема), а ДЕНЬГАМИ, и США и весь мир столкнуться с серьезнейшей проблемой.
Отличная аналитика, Сэр! Интересно было бы услышать какя выйдет развязка из этого всего, ваше мнение плиз. Только жаль вас уже заблокировали((
Волгарь написав:. И лет через 7, когда Казначейству придется гасить старые выпуски уже не новыми (которые просто не удастся полностью разместить из-за объема), а ДЕНЬГАМИ, и США и весь мир столкнуться с серьезнейшей проблемой.
В чем проблема напечатать/ или даже в электронном виде нарисовать ноликов на кампутэре, что бы отдать долги? Или устроить очередное Quantotative Easing (QE), что впринципи и есть рисование ноликов на кампутэре и перевод их с одних счетов на другие. И все рады и все довольны
Волгарь написав:. И лет через 7, когда Казначейству придется гасить старые выпуски уже не новыми (которые просто не удастся полностью разместить из-за объема), а ДЕНЬГАМИ, и США и весь мир столкнуться с серьезнейшей проблемой.
В чем проблема напечатать/ или даже в электронном виде нарисовать ноликов на кампутэре, что бы отдать долги? Или устроить очередное Quantotative Easing (QE), что впринципи и есть рисование ноликов на кампутэре и перевод их с одних счетов на другие. И все рады и все довольны
Вот видите - вы уже в этой ментальной ловушке. "Можно нарисовать нолики и жить припеваючи." А теперь представьте себя на месте ведущих управленцев-политиков-экономистов США. Можно развивать промышленность,производство и инфраструктуру, но это сложно, тяжело, связано с головными болями и непопулярными решениями. А можно запустить очередное QE, и быстро и просто залить страну деньгами, , завалить народ социальными ништяками, снять соц.напряжение и обеспечить своё относительное спокойствие на очередные 5-10 лет (один-два выборных цикла). Угадайте к чему рано или поздно приведет такая политика постоянных QE?
К счастью, среди американских управленцев дураков на порядок меньше чем среди украинских, и полноценное понимание того, что из этой петли всё таки как то нужно, если хотя бы не выходить, то её оттягивать у них есть. Беда только в том что пространств для маневров у них всё меньше и меньше.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Почему торговый дефицит является ключом для американского финансового доминирования У меня огромный торговый дефицит.
Это не с Китаем или Мексикой, а с Amazon. Я покупаю у них всевозможные товары, а Джефф Безос еще не потратил на меня ни цента.
И это справедливо. Я доволен покупками, и Amazon рада получить мои деньги.
Использование слова «дефицит» в сочетании с торговлей звучит неприятно для большинства людей. Мы все знаем, что дефицит в наших личных финансах означает, что мы тратим больше, чем зарабатываем, и это вроде как плохо.
Аналогичным образом, президент Трамп, похоже, считает, что страна с дефицитом торгового баланса автоматически «проигрывает» стране с профицитом.
Но это неправда. Хотелось бы, чтобы его советники объяснили бы ему это.
Одна вещь, которую мои читатели ценят в моих работах, заключается в том, что я делаю сложную информацию простой.
Сегодня я попытаюсь сделать идею дефицита торгового баланса, и так, в общем-то, простую вещь, еще проще.
Торговые дефициты - причина, по которой доллар является резервной валютой Давайте тормознемся и определим используемые термины.
Торговый дефицит возникает, когда Нация X покупает больше товаров и услуг (по стоимости) у Нации Y, чем Y, покупает у X. В этом примере X имеет торговый дефицит с Y и Y имеет идентичный торговый профицит с X.
И это работает для любой страны, с которой мы имеем дефицит или профицит торгового баланса. Мы покупаем их товары, они берут наши доллары.
И это неплохо. Фактически это, вероятно, лучше для американской стороны, потому что Китай (и все остальные) принимает нашу валюту в качестве оплаты.
США могут это сделать, потому что у нас есть резервная валюта мира, наличие которой является огромной привилегией.
Фактически торговый дефицит является причиной того, что доллар США является мировой резервной валютой. Мы отправляем огромное количество долларов за границу, чтобы заплатить за все, что мы импортируем.
Наши торговые партнеры должны принять их (в отличие от какой-либо другой валюты), потому что США - такой большой клиент.
Еще лучше то, что все эти доллары в конечном итоге возвращаются домой, потому что они имеют ограниченное использование для иностранцев.
Китайские инвесторы используют их для покупки наших казначейских облигаций или других покупок. Деньги поступают в другие страны и компании и в конечном итоге возвращаются в США.
Их дополнительный спрос позволяет нашему казначейству брать более низкие ставки, чем в ином случае. По сути, торговый дефицит субсидирует наш государственный долг (который слишком высок, но это другой вопрос).
Итак, мы видим, что торговый дефицит не обязательно плох, но это еще не все.
Почему стремление к профициту торговли не имеет смысла Даже если бы мы хотели избавиться от торгового дефицита, совершенно не факт, что мы смогли бы.
Даже если бы мы могли, это создало бы серьезные побочные эффекты. На прошлой неделе Мартин Вольф хорошо сказал об этом в Financial Times.
Серьезные экономисты, начиная от Адама Смита, настаивали на том, что поиск профицита с каждым торговым партнером не «выигрывает». Это абсурдно. Это даже не разумный меркантилизм, который бы сосредоточился на общем балансе. Тем не менее, особенно при свободном потоке капитала, общий баланс - это глупая цель и та, которую не может достичь торговая политика. Невероятно, что такие примитивные идеи управляют самой сложной страной на земле.
Является ли торговый баланс страны полезным, в значительной степени зависит от условий. Они не являются автоматически хорошими или плохими.
Как я описал, торговый дефицит США полезен.
Но в Греции несколько лет назад это было катастрофой. Страны юга еврозоны имели торговый дефицит с Германией (и другими высокопродуктивными европейскими странами), что позволяло им накапливать огромные государственные, личные и корпоративные долги, которые они не могли заплатить.
Греция была первой, и Италия стоит в очереди, чтобы быть следующей.
В нормальном мире, когда Греция использовала драхму, курс местной валюты упал бы и это уменьшило бы спрос греческих граждан к импорту. То, что на самом деле произошло, - это весь долг предъявили ко взысканию, вызвав этим огромную нищету. Это было просто жестоко.
Соответствующий торговый профицит в Германии с другими странами ЕС также невелик. Германия является третьим по величине экспортером в мире.
Этого бы не произошло с сильной валютой, такой как швейцарский франк, и работает только потому, что Германия находится в еврозоне со слабыми экономиками.
Фольксваген или Mercedes-Benz, оцененные в немецких марках, которые стоят на 50% больше, будут не очень хорошо конкурировать в глобальном масштабе.
Германия еще выучит это жесткими методами .
Возникновение мирового валютного кризиса Есть одна вещь о торговом дефиците, который меня удивляет.
Те же люди, которые хотят избавиться от торгового дефицита, часто беспокоятся о том, что доллар теряет свой резервный статус. Это может произойти в каком-то отдаленном будущем. Но сокращение торгового дефицита только ускорит этот процесс.
Имея мировую резервную валюту и сделав Федеральный резерв мировым центральным банком, мы согласились предоставить доллары для остального мира, чтобы они могли торговать с ними.
США выполнили замечательную работу по созданию торгового дефицита и предоставления тем самым этих долларов. Это то, что мой друг Пол МакКулли называет быть «ответственно безответственным».
Если мы перестанем предоставлять эти доллары, мир найдет другую валюту для торговли, и США потеряют непомерные привилегии и преимущества.
Мы уже видим ранние этапы этого процесса.
В результате относительно [пока еще] небольших тарифов доллар США переоценен относительно других валют. Это просто спрос и предложение. Предложение долларов за пределами США сокращается, что делает их более ценными.
Последствия не особо хороши для США.
Во-первых, более сильный доллар делает экспорт США более дорогим и подталкивает другие страны искать альтернативы американским товарам.
Это происходит даже без ответных тарифов, возникающих на многих экспортных рынках США.
Хуже того, более сильный доллар наказывает каждого экспортера США, а не только тех, кому не повезло, попасть под новые тарифы.
Другое следствие еще страшнее.
Иностранные правительства и корпорации, особенно в развивающихся странах, имеют триллионы долгов, номинированных в долларах. Рост доллара делает долги более дорогостоящими, затрудняя возможность обслуживать и гасить эти долги.
Правительства и центральные банки принимают героические меры, чтобы помочь, но они не многое могут сделать. В конце концов, некоторые будут вынуждены объявить дефолт. Тогда у нас произойдет классический валютный кризис в мире, гораздо более взаимосвязанном и мобильном, чем в 1998 году.
Точно, как это будет происходить, или когда, неясно. Но есть реальная возможность, что это может произойти.
Концом игры, как я уже писал, будет «Великая перезагрузка», когда долги правительств всего мира будет «погашены». Последствия будут болезненными.
Волгарь написав:. И лет через 7, когда Казначейству придется гасить старые выпуски уже не новыми (которые просто не удастся полностью разместить из-за объема), а ДЕНЬГАМИ, и США и весь мир столкнуться с серьезнейшей проблемой.
В чем проблема напечатать/ или даже в электронном виде нарисовать ноликов на кампутэре, что бы отдать долги? Или устроить очередное Quantotative Easing (QE), что впринципи и есть рисование ноликов на кампутэре и перевод их с одних счетов на другие. И все рады и все довольны
Проблема в том, что в таком случае система будет закорочена сама на себя. А это достаточно быстро может привести финансовую систему Штатов к виду, который имела финсистема Украины в 93-94 годах. Не думаю, что они этого хотят.
Для того, чтобы всё и дальше было прекрасно для "высокого града на холме", им необходим финансовый насос, выкачивающий нарисованные/сгенерированные "нолики" за пределы Штатов (смотри "нефтедоллар", "казначейские обязательства", "мировая резервная валюта"). Задача тех, кто не хочет, чтобы США благодаря доллару имели "непомерные привилегии и преимущества" (с), заключается в постепенном ослаблении этого насоса.
Америка пережила свою мощь как белая кобра из "Маугли" пережила свой яд
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.