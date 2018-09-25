Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів

Додано: Сер 17 жов, 2018 09:00

Почему торговый дефицит является ключом для американского финансового доминирования

У меня огромный торговый дефицит.



Это не с Китаем или Мексикой, а с Amazon. Я покупаю у них всевозможные товары, а Джефф Безос еще не потратил на меня ни цента.



И это справедливо. Я доволен покупками, и Amazon рада получить мои деньги.



Использование слова «дефицит» в сочетании с торговлей звучит неприятно для большинства людей. Мы все знаем, что дефицит в наших личных финансах означает, что мы тратим больше, чем зарабатываем, и это вроде как плохо.



Аналогичным образом, президент Трамп, похоже, считает, что страна с дефицитом торгового баланса автоматически «проигрывает» стране с профицитом.



Но это неправда. Хотелось бы, чтобы его советники объяснили бы ему это.



Одна вещь, которую мои читатели ценят в моих работах, заключается в том, что я делаю сложную информацию простой.



Сегодня я попытаюсь сделать идею дефицита торгового баланса, и так, в общем-то, простую вещь, еще проще.



Торговые дефициты - причина, по которой доллар является резервной валютой

Давайте тормознемся и определим используемые термины.



Торговый дефицит возникает, когда Нация X покупает больше товаров и услуг (по стоимости) у Нации Y, чем Y, покупает у X. В этом примере X имеет торговый дефицит с Y и Y имеет идентичный торговый профицит с X.



И это работает для любой страны, с которой мы имеем дефицит или профицит торгового баланса. Мы покупаем их товары, они берут наши доллары.



И это неплохо. Фактически это, вероятно, лучше для американской стороны, потому что Китай (и все остальные) принимает нашу валюту в качестве оплаты.



США могут это сделать, потому что у нас есть резервная валюта мира, наличие которой является огромной привилегией.



Фактически торговый дефицит является причиной того, что доллар США является мировой резервной валютой. Мы отправляем огромное количество долларов за границу, чтобы заплатить за все, что мы импортируем.



Наши торговые партнеры должны принять их (в отличие от какой-либо другой валюты), потому что США - такой большой клиент.



Еще лучше то, что все эти доллары в конечном итоге возвращаются домой, потому что они имеют ограниченное использование для иностранцев.



Китайские инвесторы используют их для покупки наших казначейских облигаций или других покупок. Деньги поступают в другие страны и компании и в конечном итоге возвращаются в США.



Их дополнительный спрос позволяет нашему казначейству брать более низкие ставки, чем в ином случае. По сути, торговый дефицит субсидирует наш государственный долг (который слишком высок, но это другой вопрос).



Итак, мы видим, что торговый дефицит не обязательно плох, но это еще не все.



Почему стремление к профициту торговли не имеет смысла

Даже если бы мы хотели избавиться от торгового дефицита, совершенно не факт, что мы смогли бы.



Даже если бы мы могли, это создало бы серьезные побочные эффекты. На прошлой неделе Мартин Вольф хорошо сказал об этом в Financial Times.



Серьезные экономисты, начиная от Адама Смита, настаивали на том, что поиск профицита с каждым торговым партнером не «выигрывает». Это абсурдно. Это даже не разумный меркантилизм, который бы сосредоточился на общем балансе. Тем не менее, особенно при свободном потоке капитала, общий баланс - это глупая цель и та, которую не может достичь торговая политика. Невероятно, что такие примитивные идеи управляют самой сложной страной на земле.



Является ли торговый баланс страны полезным, в значительной степени зависит от условий. Они не являются автоматически хорошими или плохими.



Как я описал, торговый дефицит США полезен.



Но в Греции несколько лет назад это было катастрофой. Страны юга еврозоны имели торговый дефицит с Германией (и другими высокопродуктивными европейскими странами), что позволяло им накапливать огромные государственные, личные и корпоративные долги, которые они не могли заплатить.



Греция была первой, и Италия стоит в очереди, чтобы быть следующей.



В нормальном мире, когда Греция использовала драхму, курс местной валюты упал бы и это уменьшило бы спрос греческих граждан к импорту. То, что на самом деле произошло, - это весь долг предъявили ко взысканию, вызвав этим огромную нищету. Это было просто жестоко.



Соответствующий торговый профицит в Германии с другими странами ЕС также невелик. Германия является третьим по величине экспортером в мире.



Этого бы не произошло с сильной валютой, такой как швейцарский франк, и работает только потому, что Германия находится в еврозоне со слабыми экономиками.



Фольксваген или Mercedes-Benz, оцененные в немецких марках, которые стоят на 50% больше, будут не очень хорошо конкурировать в глобальном масштабе.



Германия еще выучит это жесткими методами .



Возникновение мирового валютного кризиса

Есть одна вещь о торговом дефиците, который меня удивляет.



Те же люди, которые хотят избавиться от торгового дефицита, часто беспокоятся о том, что доллар теряет свой резервный статус. Это может произойти в каком-то отдаленном будущем. Но сокращение торгового дефицита только ускорит этот процесс.



Имея мировую резервную валюту и сделав Федеральный резерв мировым центральным банком, мы согласились предоставить доллары для остального мира, чтобы они могли торговать с ними.



США выполнили замечательную работу по созданию торгового дефицита и предоставления тем самым этих долларов. Это то, что мой друг Пол МакКулли называет быть «ответственно безответственным».



Если мы перестанем предоставлять эти доллары, мир найдет другую валюту для торговли, и США потеряют непомерные привилегии и преимущества.



Мы уже видим ранние этапы этого процесса.



В результате относительно [пока еще] небольших тарифов доллар США переоценен относительно других валют. Это просто спрос и предложение. Предложение долларов за пределами США сокращается, что делает их более ценными.



Последствия не особо хороши для США.



Во-первых, более сильный доллар делает экспорт США более дорогим и подталкивает другие страны искать альтернативы американским товарам.



Это происходит даже без ответных тарифов, возникающих на многих экспортных рынках США.



Хуже того, более сильный доллар наказывает каждого экспортера США, а не только тех, кому не повезло, попасть под новые тарифы.



Другое следствие еще страшнее.



Иностранные правительства и корпорации, особенно в развивающихся странах, имеют триллионы долгов, номинированных в долларах. Рост доллара делает долги более дорогостоящими, затрудняя возможность обслуживать и гасить эти долги.



Правительства и центральные банки принимают героические меры, чтобы помочь, но они не многое могут сделать. В конце концов, некоторые будут вынуждены объявить дефолт. Тогда у нас произойдет классический валютный кризис в мире, гораздо более взаимосвязанном и мобильном, чем в 1998 году.



Точно, как это будет происходить, или когда, неясно. Но есть реальная возможность, что это может произойти.



Концом игры, как я уже писал, будет «Великая перезагрузка», когда долги правительств всего мира будет «погашены». Последствия будут болезненными.