Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів

Ну почему же. Это именно тот случай когда пытаются не от хорошей жизни сделать мягкое теплым, но безрезультатно
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:43
Ну почему же. Это именно тот случай когда пытаются не от хорошей жизни сделать мягкое теплым, но безрезультатно
В игноре Kart
Додано: Сер 17 жов, 2018 11:48
Я эти заклинания слышу уже лет 50 с тех пор как Де ГОлль решил поменять баксы на золото похоронив Бреттон-Вудскую систему. Доллар примерно как римский солид. Вот только последний несколько столетий пользовался доверием, а доллар еще только 70 перевалил
В игноре Kart
|