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Дефіцит бюджету США
досяг $779 мільярдів

Дефіцит бюджету США досяг $779 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:43

  shapo написав:Т.е. обвал турецкой лиры, социальные проблемы из-за хромающей экономики в России и в Иране - это,оказывается, молодцы.
Венесуэла не в этом клубе молодцов?


  Баблонавт написав:Я про тёплое, а Вы - про мягкое.
Мы не поймём друг друга.


Ну почему же. Это именно тот случай когда пытаются не от хорошей жизни сделать мягкое теплым, но безрезультатно
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:48

  Баблонавт написав:Америка пережила свою мощь как белая кобра из "Маугли" пережила свой яд 8)


Я эти заклинания слышу уже лет 50 с тех пор как Де ГОлль решил поменять баксы на золото похоронив Бреттон-Вудскую систему. Доллар примерно как римский солид. Вот только последний несколько столетий пользовался доверием, а доллар еще только 70 перевалил
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:55

  shapo написав:
  Баблонавт написав:Америка пережила свою мощь как белая кобра из "Маугли" пережила свой яд 8)


Я эти заклинания слышу уже лет 50 с тех пор как Де ГОлль решил поменять баксы на золото похоронив Бреттон-Вудскую систему. Доллар примерно как римский солид. Вот только последний несколько столетий пользовался доверием, а доллар еще только 70 перевалил

Вы, видимо, росли удивительно любознательным ребенком - в 12 лет уже интересовались ценой золота на мировых рынках. Правда, тогда цена золота на них была стабильной уже 34 года - аккурат после того, как Рузвельт двальвировал доллар почти на 75%.
Кстати, может поможете, нигде не могу найти розничных цен на золото в СССР в начале 70-х. Может вспомните?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:24

  Волгарь написав:Вы, видимо, росли удивительно любознательным ребенком - в 12 лет уже интересовались ценой золота на мировых рынках. Правда, тогда цена золота на них была стабильной уже 34 года - аккурат после того, как Рузвельт двальвировал доллар почти на 75%.
Кстати, может поможете, нигде не могу найти розничных цен на золото в СССР в начале 70-х. Может вспомните?

Когда живёшь в стране с антиамериканской пропагандой (вы, видимо, жили в другой) и смакуется каждая неудача США, а родители выписывают много макулатуры, в т.ч. Литературную газету, это несложно. Золото 585 пробы в изделии стоило 25 рублей, в шлихе или слитках не знаю - статья была
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shapo
 
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